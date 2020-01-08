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Россияне могут помешать "Динамо" приобрести лучшего бомбардира чемпионата Словакии

8 января, 13:06

У киевлян появился еще один соперник в борьбе за форварда Слована

Андраж Шпорар. Фото skslovan.com

Андраж Шпорар. Фото skslovan.com

Российский клуб может перехватить трансферную цель киевского "Динамо". Как сообщает шотландское издание Scotsman, неназванный российский клуб интересуется форвардом братиславского "Слована" Андражем Шпораром. Ранее мы писали, что "Динамо" планирует вступить в борьбу за Шпорара.

Также интерес к игроку проявляют "Аль-Гарафа", "Бристоль Сити", "Селтик" и "Спортинг". Сообщается, что "Селтик" готов заплатить за Шпорара более 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шпорар провел за "Слован" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов. Также нападающий отметился 6 голами в 12 поединках Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Смотрите, как Шпорар забивает в Лиге Европы:

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Кстати, накануне "Заря" отдала в аренду "Словану" бразильского нападающего Рафаэля Ретао. Возможно, так братиславский клуб готовится к уходу своего лучшего бомбардира.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" Сидклей тренируется с бразильским клубом. Бразильский футболист, скорее всего, не вернется в Украину.

Также сообщалось, что другой защитник "Динамо" Тамаш Кадар останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что венгр может вернуться на родину, где им интересуется "Фехервар".

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Источник: Сегодня|Спорт

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