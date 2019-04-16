Российская актриса: "У Роналду был контракт с Ириной Шейк на пять лет. У новой девочки такой же"
Португальский футболист платит девушкам за отношения с ним
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк – у них был контракт, рассчитанный на пять лет. Пара состояла в отношениях с 2010 по 2015 год.
"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", – приводит слова Бони Teleprogramma.
Напомним, Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. 12 ноября 2017 года девушка родила португальцу дочь. Ранее в СМИ появились слухи, что Джорджина Родоригесм снова беременна – Девушку заметили с округлившимся животиком на одном из матчей ее возлюбленного. Но девушка быстро опровергла все слухи. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою форму девушка.
Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.
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