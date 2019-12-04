Российская футболистка погибла в ДТП с грузовиком

Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик

/ Фото: AFP

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни. Трагедия произошла вечером во вторник на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Трушкина выступала за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей", за который провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Также она становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе сборной Сибирского федерального университета.

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Ранее мы писали, что 19-летняя испанская футболистка Альба Эстебан Фрау умерла после ДТП. Девушка ехала на мопеде, когда попала в аварию.

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А в Италии спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили на озере Комо. 24-летняя швейцарка нырнула в озеро и не выплыла. Подруга подумала, что это – розыгрыш.

Также недавно 19-летняя футболистка скончалась во время тренировки по MMA. В прошлом сезоне футболистка была чемпионкой Московской области по мини-футболу.

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