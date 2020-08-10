Российская Госдума требует аннулировать результат матча, в котором засудили команду киевлянина

Московский "Спартак", которым владеет уроженец Украины, в бешенстве от двух пенальти в свои ворота в матче с "Сочи"

Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков, который является болельщиком московского "Спартака", предложил аннулировать результат матча первого тура российского чемпионата между "Спартаком" и "Сочи" (2:2). Накануне в этой игре арбитр назначил два пенальти в ворота хозяев, и недовольный таким судейством владелец "Спартака" Федун заявил, что снимет клуб с соревнований. "В этой клоунаде я участвовать не хочу", – заявил ранее Федун, являющийся уроженцем Киева.

"Я хочу высказаться не как болельщик "Спартака", а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать"

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Матч "Спартак" – "Сочи" / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

"Заявление о снятии "Спартака" с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. "Спартак" не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо", – приводит слова Жукова ТАСС

Обзор матча "Спартак" – "Сочи" (2:2)

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