Российские футболисты-хулиганы вышли на свободу: Кокорина и Мамаева выпустили по УДО

Игроки были осуждены за драку с московским чиновником, а также водителем

Кокорин и Мамаев вышли на свободу / Фото: Twitter

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению. Кокориных около входа встречали мама и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Кокорин и Мамаев отбывали наказание в ИК-4 с 4 июля. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО.

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Как сообщалось ранее, инцидент произошел 8 октября 2018 года. Кокорин находился в кафе вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким. В какой-то момент между ними и чиновником Минпромторга Денисом Пака возникла перепалка, в результате которой Кокорин нанес чиновнику удар стулом. Ранее в тот же день у компании произошел конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

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Напомним, что по приговору суда, который состоялся в мае нынешнего года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы каждый. Контракт Кокорина с "Зенитом" закончился летом, а соглашение Мамаева с "Краснодаром" действует до конца декабря 2019-го, однако клуб намерен расторгнуть договор.

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