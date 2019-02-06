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Российские футболисты Мамаев и Кокорин еще два месяца будут сидеть за решеткой

Сегодня, 15:02

Ходатайство следствия о продлении ареста футболистов удовлетворено

Мамаев и Кокорин в суде
Мамаев и Кокорин в суде. Фото: Twitter
Российские футболисты Мамаев и Кокорин еще два месяца будут сидеть за решеткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ada/dcd/5c5adadcd16cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ada/dcd/5c5adadcd16cd.jpg Футбол Ходатайство следствия о продлении ареста футболистов удовлетворено

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на два месяца.

По мнению следователя, подозреваемым в избиениях и хулиганстве спортсменам, находящимся в СИЗО с октября прошлого года, необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Мамаев, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО за участие в двух потасовках 8 октября в Москве. В первом случае они напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин", а позже в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Срок ареста подозреваемых ранее продлевался до 8 февраля в виду незавершенности следственных мероприятий. Теперь Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.

Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.

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Тег футболисты, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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sport24.ru

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