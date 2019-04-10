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Российский агент восходящей звезды "Динамо": "Украина убегает от нас, потому что у них нет денег"

Сегодня, 15:25

Алексей Дуданец рассказал, в чем преимущество украинского чемпионата перед российским

Агент Алексей Дуданец
Агент Алексей Дуданец. Фото: Instagram
Российский агент восходящей звезды "Динамо": "Украина убегает от нас, потому что у них нет денег" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dde/153/5cadde15372da.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dde/153/5cadde15372da.png Футбол Алексей Дуданец рассказал, в чем преимущество украинского чемпионата перед российским

Российский футбольный агент Алексей Дуданец, ведущий дела полузащитника молодежки киевского "Динамо" Викентия Волошина, рассказал о разнице между украинским и российским футболом. Россиянину больше по душе чемпионат Украины.

"Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию, – рассказал Волошин. – Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет. Почему так происходит? Все просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: "Играть в "Севилье". Разницу чувствуете?" – заключил Дуданец.

Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из России. "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки. Нет, ребятки, не на того нарвались", – сказал Федецкий.

Также сообщалось, что футболист российского клуба обвиняется в изнасиловании: уже в третий раз. Аналогичные дела в отношении новичка "Енисея" Бабакар Сарра заводились дважды, но его вина не была доказана.

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Тег чемпионат России, агент

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Источник:

Championat.ru

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