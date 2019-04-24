Российский футболист попал мячом в пролетавшего над полем голубя

Забавный эпизод произошел в матче "Шинник" – "Тюмень"

Матч в Ярославле. Фото ФК "Шинник".

Во время матча 32-го тура первого дивизиона чемпионат России между "Шинником" и "Тюменью" (1:0) произошел необычный инцидент. Футболист ярославского клуба Валерий Цховербов, отдавая верховую передачу, попал в голубя. Игрок специально не целился по птице, но та пролетала очень низко над стадионом, и мяч случайно попал в нее. Голубь полетел дальше.

"Накануне мы траву подсеивали, вот голуби и прилетели ее семена клевать, – объяснили наличие птиц на стадионе в клубе. – Бывало, крупные вороны и чайки налетали и выклевывали семена, тогда приходилось и досеивать. Голуби сильного урона не наносят. Только, как видите, сами страдают".

Кстати, "Шинник" выиграл – 1:0 благодаря голу Цховербова.

Ранее мы рассказывали о курьезном случае в матче третьего аргентинского дивизиона между командами "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно". В одном из эпизодов голкипер "Дефенсорес" выбивая мяч, попал в соперника. Мяч полетел в сторону пустых ворот, но спасла "Дефенсорес" неожиданно выбежавшая на поле собака, от которой футбольный снаряд отскочил за лицевую линию.

Мы также сообщали, что погоня собаки за футболистом взорвала интернет.

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