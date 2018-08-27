Российский олигарх Абрамович определился с суммой, за которую он готов продать "Челси"

Роман Абрамович не продает клуб, но готов рассмотреть предложения от 2,5 миллиардов фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи лондонского футбольного клуба "Челси" за сумму не менее 2,5 миллиарда фунтов (около 3,2 миллиарда долларов), сообщает Times. При этом отмечается, что Абрамович не намерен активно работать по продаже клуба, несмотря на многочисленные предложения.

В воскресенье появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже лондонского футбольного клуба. При этом источник в "Челси" заявил, что "клуб не продается" и "владелец не думает о продаже клуба". Представитель Абрамовича отказался комментировать "рыночные спекуляции".

Ранее в СМИ сообщалось, что Абрамович отказался продавать "Челси" миллиардеру Джиму Ратклиффу, который является самым богатым человеком Великобритании. Состояние Ратклиффа оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, что вдвое превышает возможности Абрамовича.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. При нем команда по пять раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, победила в Лиге чемпионов и Лиге Европы.