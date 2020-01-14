Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

Российский олигарх-фехтовальщик за 35 млн евро купил себе название стадиона в Ливерпуле

14 января, 23:24

Новая арена английского "Эвертона" будет названа именем компании миллиардера Алишера Усманова

Алишер Усманов

Алишер Усманов / Фото: Getty Images

Компания USM, главным акционером которой является российский миллиардер и президент международной федерации фехтования Алишер Усманов, приобрела за 35 млн евро права на название нового стадиона "Эвертона", сообщает официальный сайт английского клуба.

Читайте также: Имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов

Таким будет новый стадион "Эвертона"

Реклама

Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в 2023 году. Кстати, Усманов является бизнес-партнером мажоритарного акционера "Эвертона" Фархада Мошири.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Напомним, Алишер Усманов более 10 лет владел акциями лондонского "Арсенала", но в 2018 году продал свою долю основному акционеру "канониров" Стэну Кронке.

Читайте также: Когда-то это должно было случиться: "Эвертон" готов купить форварда сборной Бразилии Эвертона

Отметим, что на данный момент "Эвертон", набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч "ириски" проведут 18 января на выезде против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Смотрите, как "Эвертон" на нынешнем своем стадионе громит "МЮ"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

стадион чемпионат Англии Эвертон Алишер Усманов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...