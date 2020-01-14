Российский олигарх-фехтовальщик за 35 млн евро купил себе название стадиона в Ливерпуле

Алишер Усманов / Фото: Getty Images

Компания USM, главным акционером которой является российский миллиардер и президент международной федерации фехтования Алишер Усманов, приобрела за 35 млн евро права на название нового стадиона "Эвертона", сообщает официальный сайт английского клуба.

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Таким будет новый стадион "Эвертона"

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Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в 2023 году. Кстати, Усманов является бизнес-партнером мажоритарного акционера "Эвертона" Фархада Мошири.

Напомним, Алишер Усманов более 10 лет владел акциями лондонского "Арсенала", но в 2018 году продал свою долю основному акционеру "канониров" Стэну Кронке.

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Отметим, что на данный момент "Эвертон", набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч "ириски" проведут 18 января на выезде против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

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