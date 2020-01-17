Российский олигарх лично одобрил покупку английского вундеркинда за 140 миллионов

Джейдон Санчо / Фото: AFP

Владелец лондонского "Челси" российский олигарх Роман Абрамович лично одобрил покупку атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо – об этом сообщает британский таблоид The Sun. Лондонский клуб готов выложить за футболиста 140 миллионов евро. Данный трансфер может состояться уже этой зимой. Ранее мы писали, кто обошел украинца Лунина в борьбе за звание лучшего молодого игрока Европы.

В текущем сезоне англичанин провел 24 матча за дортмундскую "Боруссию" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 13 результативных передач. Мы уже писали, что самого дорогого игрока Бундеслиги хотят продать по дешевке. "Шмели" готовы были отдать Санчо всего за 117 миллионов евро, хотя авторитетный сайт transfermarkt.com оценивает 19-летнего футболиста в 120 млн евро. Однако впоследствии его ценник вырос до 140 миллионов.

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Ожидается, что после снятия трансферного бана "Челси" будет одним из самых активных клубов на рынке. Также в сферу интересов лондонцев входят нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа. Кстати, ранее мы писали, что Роман Абрамович вошел в список самых богатых владельцев спортивных клубов, поэтому денег на новые покупки должно хватить, главное – не нарушать правила финансового Fair play.

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