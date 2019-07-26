Российский след: из-за выбора места проведения матча сборной Украины может разразиться скандал
Сербия примет украинскую команду на стадионе с названием скандальной российской компании
Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митич". Эта арена, больше известная, как "Маракана", является домашним стадионом столичной "Црвены Звезды" и способна вместить на своих трибунах около 55,5 тысяч зрителей.
Особенностью конструкции стадиона является то, что он расположен в огромном котловане. Также на центральной трибуне расположено название главного спонсора " Црвены Звезды" российской компании "Газпром".
Ранее в Украине разразился скандал: чемпион Украины по гандболу "Мотор" заявился в SEHA-League, где главным спонсором выступает "Газпром". Федерация выступила против. Сам турнир на официальном сайте называется SEHA-Gazprom League.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию во Львове со счетом 5:0. Это была самая крупная поеду украинской команды под руководством Андрея Шевченко и самое крупное поражение в истории сборной Сербии.
Обзор матча Украина – Сербия 5:0:
Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.
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