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Российский след: из-за выбора места проведения матча сборной Украины может разразиться скандал

26 июля, 15:32

Сербия примет украинскую команду на стадионе с названием скандальной российской компании

Фото: crvenazvezdafk.com
Фото: crvenazvezdafk.com.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч заключительного тура отборочного турнира Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митич". Эта арена, больше известная, как "Маракана", является домашним стадионом столичной "Црвены Звезды" и способна вместить на своих трибунах около 55,5 тысяч зрителей.

Особенностью конструкции стадиона является то, что он расположен в огромном котловане. Также на центральной трибуне расположено название главного спонсора " Црвены Звезды" российской компании "Газпром".

Ранее в Украине разразился скандал: чемпион Украины по гандболу "Мотор" заявился в SEHA-League, где главным спонсором выступает "Газпром". Федерация выступила против. Сам турнир на официальном сайте называется SEHA-Gazprom League.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию во Львове со счетом 5:0. Это была самая крупная поеду украинской команды под руководством Андрея Шевченко и самое крупное поражение в истории сборной Сербии.

Обзор матча Украина – Сербия 5:0:

Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.

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Тег стадион, футбол, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Источники:

Сегодня|Спорт , zbirna.com

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