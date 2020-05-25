Российский тренер признал, что его уход из киевского "Динамо" был ошибкой

73-летний российский тренер Юрий Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в московский "Локомотив" в 2009 году, на гребне бешеной популярности у фанов украинской команды, был ошибочным. Напомним, перед тем возвращением в столицу РФ Семин привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины, а также вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА, где уступил будущему обладателю трофея "Шахтеру".

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"В тот период со спортивной точки зрения, наверное, возвращение в "Локомотив" – это было поспешное решение, – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Юрий Семин, вспоминая 2009 год. – Остался бы ли я в Киеве, если бы тогда выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать"

Реклама Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

При этом Юрий Семин также вспомнил, как ему удалось поладить с болельщиками "Динамо". "Исторически так сложилось, что у киевского "Динамо" и московского "Спартака" была очень жесткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над "Спартаком" в 2008 году болельщики "Динамо" приняли меня в свой лагерь", – отметил Семин

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Напомним, 14 мая "Локомотив" официально объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. 1 июня московскую команду возглавит серб Марко Николич, которого Сергей Ребров выжил из чемпионата Венгрии.

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