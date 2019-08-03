Российский журналист поспособствовал переходу игрока в киевское "Динамо"

Российский комментатор Алексей Андронов рассказал о том, какое участие принял в состоявшемся уже официально трансфере игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в киевское "Динамо".
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"Очень интересный трансфер. Рад был в нем поучаствовать. Этого игрока предложил я. Как? Еще в мае. Мы с другом вскопали все информационное поле Японии, сделали файл. Потом Саша Хацкевич сам поехал его смотреть. Надеюсь, он нас не подведет", – написал Андронов на своей странице в Facebook.
Кстати, новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Нападающий сборной Люксембурга рассказал о впечатлениях от переезда в Киев.
Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.
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