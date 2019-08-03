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Российский журналист поспособствовал переходу игрока в киевское "Динамо"

Сегодня, 13:22

Алексей Андронов рассказал о своем участии в трансфере Жерсона Родригеса

Жерсон Родригес (посередине)

Жерсон Родригес (посередине) / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Российский журналист поспособствовал переходу игрока в киевское "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 Футбол Алексей Андронов рассказал о своем участии в трансфере Жерсона Родригеса

Российский комментатор Алексей Андронов рассказал о том, какое участие принял в состоявшемся уже официально трансфере игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в киевское "Динамо".

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"Очень интересный трансфер. Рад был в нем поучаствовать. Этого игрока предложил я. Как? Еще в мае. Мы с другом вскопали все информационное поле Японии, сделали файл. Потом Саша Хацкевич сам поехал его смотреть. Надеюсь, он нас не подведет", – написал Андронов на своей странице в Facebook.

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Кстати, новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Нападающий сборной Люксембурга рассказал о впечатлениях от переезда в Киев.

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Фото: Getty Images

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":

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Источник: Сегодня|Спорт

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