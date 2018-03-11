Российского футболиста насмерть сбил автомобиль в Китае

Сегодня, 22:14

В течение двух часов после аварии пострадавшему не была оказана медицинская помощь

Фото AFP
Фото AFP

Российский футболист Владимир Герасимов, несколько лет назад завершивший свою карьеру, погиб в Китае.

В ночь на 9 марта 28-летнего спортсмена сбил автомобиль. В момент аварии Герасимов ехал на скутере. Водитель машины скрылся с места происшествия.

В течение двух часов после аварии пострадавшему не была оказана медицинская помощь, вследствие чего он скончался. На данный момент решается вопрос о транспортировке тела в Москву.

Владимир Герасимов был воспитанником НОУ ЦСиО "Локомотив-2". Он выступал в амплуа нападающего за "Калугу", "Волочанин-Ратмир", "Нику" и чешский "Богемианс".

Ранее мы сообщали, что 18 летний французский футболист Томас Родригес скончался во сне. Причина смерти спортсмена пока не известна.

Напомним, что 4 марта весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Руководство клуба и болельщики устроили трогательное прощание со своим капитаном перед матчем с "Беневенто" в чемипонате Италии.

Ранее мы сообщали, что призера Олимпиады-2012 Чон Чжэ Сона обнаружили мертвым дома. Три года назад спортсмену был поставлен диагноз аритмия, и иногда он жаловался на боли в груди.
ДТП, умер, футбол

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Источник:

Championat.ru

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