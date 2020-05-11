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Россию ожидает еще один допинговый скандал: выявили 36 футболистов с проваленными анализами

11 мая, 20:12

Андрей Фоменко

ВАДА продолжает расследование в отношении 298 спортсменов РФ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило об очередных позитивных анализах российских атлетов. Среди них оказалось немало футболистов. На днях мы писали, что ФИФА ждет данные о спортсменах-нарушителях. Стало известно, что допинг-тест не прошли 36 игроков!

ВАДА обладает необходимыми доказательствами и передает данные федерациям по отдельным видам спорта. Среди 36 футболистов, употреблявших запрещенные вещества, есть и игроки сборной России, пишет английское издание Daily Mail. Стало известно, что одним из тех, кто провалил допинг-тест еще в 2018 году, является полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов. За сборную России он провел шесть матчей.

Напомним, что Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года и лишена права принимать соревнования и подавать на них заявки. Московскую антидопинговую лабораторию лишили аккредитации.

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Ожидается, что в ближайшее время ФИФА опубликует более детальный отчет о нарушениях в российском футболе.

Узнайте, где читать откровения бежавшего в США россиянина.

Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском футболе

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Россия футбол допинг

Источник: Укринформ

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