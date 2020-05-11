Россию ожидает еще один допинговый скандал: выявили 36 футболистов с проваленными анализами

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило об очередных позитивных анализах российских атлетов. Среди них оказалось немало футболистов. На днях мы писали, что ФИФА ждет данные о спортсменах-нарушителях. Стало известно, что допинг-тест не прошли 36 игроков!

ВАДА обладает необходимыми доказательствами и передает данные федерациям по отдельным видам спорта. Среди 36 футболистов, употреблявших запрещенные вещества, есть и игроки сборной России, пишет английское издание Daily Mail. Стало известно, что одним из тех, кто провалил допинг-тест еще в 2018 году, является полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов. За сборную России он провел шесть матчей.

Напомним, что Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года и лишена права принимать соревнования и подавать на них заявки. Московскую антидопинговую лабораторию лишили аккредитации.

Реклама

Ожидается, что в ближайшее время ФИФА опубликует более детальный отчет о нарушениях в российском футболе.

Узнайте, где читать откровения бежавшего в США россиянина.

Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском футболе

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама