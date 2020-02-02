"Россонери" в третьем поколении: сын Мальдини дебютировал в чемпионате Италии

Даниэль стал третьим из династии Мальдини, кто сыграл за "Милан"

Сын легенды "Милана" Паоло Мальдини Даниель провел дебютный матч в Серии А. 18-летний нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с "Вероной", который завершился со счетом 1:1. Мальдини-младший провел на поле всего четыре минуты.

Даниэль Мальдини / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

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"Милан" – "Верона" – 1:1

Голы: Чалханоглу (29) – Фараони (13)

"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия (Салемакерс, 77), Романьоли, Мусаккьо, Чалханоглу, Кессиэ, Кастильехо (Мальдини, 90), Бонавентура (Лукас Пакета, 64), Ребич, Рафаэл Леау

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Верре (Борини, 70), Лазович, Дзакканьи (Давидович, 90), Амрабат, Пессина, Велозу

Предупреждения: Ррахмани (24), Тео (45), Пессина (86), Борини (90), Сильвестри (90)

Удаление: Амрабат (68)

Даниэль является третьим из поколения Мальдини, кто защищает цвета "Милана" – ранее за "красно-черных" играли его отец Паоло и дедушка Чезаре. К слову, Чезаре Мальдини также руководил клубом в качестве тренера. Отметим, что недавно сын Мальдини продлил контракт с "Миланом".

Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведенных матчей, на их счету по 647 матчей. "Милан" навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер.

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