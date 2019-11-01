Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Ротань назвал состав на последние в 2019 году матчи молодежной сборной Украины

1 ноября, 12:44

Украинская молодежка проведет два матча: один во Львове, второй - в Баку

Руслан Ротань

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил состав на ближайшие матчи команды. Во время последнего в 2019 году сбора молодежная сборная Украины сыграет домашний поединок отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Дании (15 ноября, Львов) и выездной товарищеский матч со сборной Азербайджана (19 ноября, Баку). Напомним, что перед этим сборная Украины разгромно проиграла Румынии в отборе на Евро-2021.

Для подготовки к этим играм главный тренер украинской "молодежки" пригласил следующих исполнителей:

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба – "Динамо"), Олег Билык ("Александрия").

Реклама

Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба – "Александрия") Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба – "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания), Роман Вантух ("Олимпик").

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Богдан Леднев ("Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все – "Мариуполь"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Сергей Булеца ("Днепр-1").

В тренде
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря").

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Руслан Ротань Сборная Украины U21 евро-2021

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...