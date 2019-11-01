Ротань назвал состав на последние в 2019 году матчи молодежной сборной Украины

Украинская молодежка проведет два матча: один во Львове, второй - в Баку

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил состав на ближайшие матчи команды. Во время последнего в 2019 году сбора молодежная сборная Украины сыграет домашний поединок отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Дании (15 ноября, Львов) и выездной товарищеский матч со сборной Азербайджана (19 ноября, Баку). Напомним, что перед этим сборная Украины разгромно проиграла Румынии в отборе на Евро-2021.

Для подготовки к этим играм главный тренер украинской "молодежки" пригласил следующих исполнителей:

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба – "Динамо"), Олег Билык ("Александрия").

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Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба – "Александрия") Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба – "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания), Роман Вантух ("Олимпик").

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Богдан Леднев ("Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все – "Мариуполь"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Сергей Булеца ("Днепр-1").

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря").

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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