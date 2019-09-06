Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Ротань не делает трагедии из-за поражения в матче с Финляндией

6 сентября, 22:05

Наставник оптимистичен

Руслан Ротань

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Руслан Ротань прокомментировал поединок с Финляндией в матче квалификации Евро-2021 (U-21), в котором сине-желтые в Запорожье уступили гостям (0: 2).

"Стартовые матчи нередко проходят в таком ключе, когда ты территориальное преимущество, создаешь моменты, но мяч не идет в ворота. Это свойственно молодым футболистам, не хватает реализации, мастерства.

Реклама

Трагедии из поражения мы не делаем, движемся в своем направлении. Я уверен, что мы будем становиться крепче. После таких поражений команда становится сильнее. То, что мы требуем от ребят, они выполняют. Самое главное, что есть моменты, проблемы только с реализацией.

По первому пропущенному голу, то он стал следствием несогласованности. Ошибка была в том, что игрок соперника, который отдавал передачу в нашей штрафной площадки, не находился под прессингом, хотя мы ставили такую задачу перед ребятами, просили в середине поля обеспечить давление", – рассказал Рослан Ротань после матча.

В тренде
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
Андрей Богдан и Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область

Свой следующий матч отборочного цикла Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет 10 сентября. В Запорожье подопечные Руслана Ротаня сыграют с Мальтой.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию в отборе на Евро-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Руслан Ротань Сборная Украины U21 евро

Источник: ФФУ

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферы
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферыФутбол
"Динамо" и "Александрия" узнали соперников: онлайн жеребьевки группового этапа Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...