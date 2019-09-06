Ротань не делает трагедии из-за поражения в матче с Финляндией

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Руслан Ротань прокомментировал поединок с Финляндией в матче квалификации Евро-2021 (U-21), в котором сине-желтые в Запорожье уступили гостям (0: 2).

"Стартовые матчи нередко проходят в таком ключе, когда ты территориальное преимущество, создаешь моменты, но мяч не идет в ворота. Это свойственно молодым футболистам, не хватает реализации, мастерства.

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Трагедии из поражения мы не делаем, движемся в своем направлении. Я уверен, что мы будем становиться крепче. После таких поражений команда становится сильнее. То, что мы требуем от ребят, они выполняют. Самое главное, что есть моменты, проблемы только с реализацией.

По первому пропущенному голу, то он стал следствием несогласованности. Ошибка была в том, что игрок соперника, который отдавал передачу в нашей штрафной площадки, не находился под прессингом, хотя мы ставили такую задачу перед ребятами, просили в середине поля обеспечить давление", – рассказал Рослан Ротань после матча.

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Свой следующий матч отборочного цикла Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет 10 сентября. В Запорожье подопечные Руслана Ротаня сыграют с Мальтой.

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