Ровесники независимости: символическая сборная Украины из игроков 1991 года рождения

Вратарей и нападающих, сверстников независимой Украины, не так легко найти

Сергей Сидорчук - самый дорогой украинский футболист 1991 года рождения / Фото: Getty Images

Сегодня независимая Украина отмечает 28-летие. По футбольным меркам – самый пик карьеры профессионального игрока. Предлагаем вашему вниманию нашу версию символической сборной Украины из футболистов-ровесников независимости. Большинство из них уже давно обосновались в Премьер-лиге.

Рожденные в год провозглашения независимости уже успели поменять несколько клубов и даже чемпионатов, подняться от юношеских сборных к национальным. Однако на некоторых позициях, таких как вратари или нападающие, футболистов 1991 года рождения не так уж и много.

Вратарь

Роман Мысак ("Рух", Первая лига)

Львов, 9.09.1991

Трансферная стоимость по версии transfermarkt: 200 тысяч евро

Воспитанник "Карпат", в составе которых начинал профессиональную карьеру. В 2018 году подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Олимпик", однако разорвал его из-за травмы. До конца сезона-2018/18 перешел в датский "Орхус". Однако в Европе не заиграл: провел всего два матча, да и то за резервную команду. Имеет в активе три поединка за молодежную сборную Украины.

Защитники

Сергей Кривцов ("Шахтер", Премьер-лига)

Запорожье, 15.03.1991

Трансферная стоимость: 4 млн евро

Воспитанник "Металлурга", в котором и начинал профессиональную карьеру. В "Шахтере" с 2010 года. Пятикратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины. Чемпион Европы среди юношей U-19. Играл в составе национальной сборной Украины.

Богдан Бутко ("Шахтер", Премьер-лига)

Донецк, 13.01.1991

Трансферная стоимость: 2 млн евро

Воспитанник "Шахтера". Трехкратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины. Выступал за юношеские, молодежную и национальные сборные Украины. Участник Евро-2012.

Денис Фаворов ("Десна", Премьер-лига)

Киев, 1.04.1991

Трансферная стоимость: 700 тысяч евро

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Воспитанник киевского "Динамо". Лучший правый защитник Первой лиги до выхода "Десны" в Премьер-лигу, лучший футболист первенства сезона-2017/18. Остался верен черниговской команде, когда получил предложение от "Вереса", занявшего место в Премьер-лиге вместо "Десны". Один из самых результативных украинских защитников – 29 мячей в 101-м матче.

Максим Имереков ("Десна", Премьер-лига)

Донецк, 23.01.1991

Трансферная стоимость: 500 тысяч евро

Воспитанник "Шахтера". В основную команду так и не пробился, родной город на высшем футбольном уровне представлял в составе "Металлурга". Со второй попытки попал в чемпионат Беларуси в составе "Торпедо-БелАЗ". За "Белшину" ранее не заиграл. Отыграл сезон в чемпионате Кипра. На его счету 37 минут в футболке молодежной сборной Украины.

Полузащитники

Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия)

Киев, 21.05.1991

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Евгений родился в Киеве и начинал свою карьеру в главной команде столицы, после чего был отправлен в аренду в "Говерлу". Несколько лет назад отправился в бельгийский "Кортрейк", а затем пошел на повышение – в "Андерлехт". Провел четыре игры в футболке национальной сборной Украины, но – только в товарищеских матчах.

Егор Картушов ("Десна", Премьер-лига)

Саки, 5.01.1991

Трансферная стоимость: 500 тысяч евро

Воспитанник "Шахтера". Неоднократно признавался лучшим игроком международных юношеских турниров. Считается одним из самых скоростных футболистов Украины – 30 метров преодолевает за 3,7 секунды. Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.





Игорь Чайковский ("Заря", Премьер-лига)

Черновцы, 7.10.1991

Трансферная стоимость: 500 тысяч евро

Воспитанник "Буковины". Юношескую карьеру продолжил в "Шахтере". В 2017-2018 годах выступал за российский "Анжи". После Махачкалы вернулся в луганскую "Зарю". Чемпион Европы U-19 2009 года. Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Дмитрий Гречишкин ("Александрия", Премьер-лига)

Северодонецк, 22.09.1991

Трансферная стоимость: 800 тысяч евро

Воспитанник луганской "Юности". Самый молодой футболист и автор гола в чемпионате Луганской области. Профессиональную карьеру начал в донецком "Шахтере". Чемпион Украины 2013 года. За национальную сборную сыграл один официальный матч и один товарищеский, в общей сложности провел на поле 6 минут.

Сергей Сидорчук ("Динамо", Премьер-лига)

Запорожье, 2.05.1991

Трансферная стоимость: 4,5 млн евро

Самый дорогой в нашей символической команде! Воспитанник "Металлурга". С 2012 года в составе "Динамо". Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка. В дебютном матче за сборную вышел на замену против Беларуси и забил гол. В следующем матче через три дня вышел в стартовом составе против Северной Македонии и забил единственный гол в поединке.

Нападающий

Владислав Нехтий ("Колос", Премьер-лига)

Алматы, 19.12.1991

Трансферная стоимость: 150 тысяч евро

Родился в Казахстане. Заниматься футболом начал в Краматорске. На юношеском уровне выступал за донецкие "Металлург" и "Шахтер". Два сезона выступал в Казахстане – двукратный бронзовый призер. Выступал за юношеские сборные Украины. Сейчас выступает в составе новичка украинской Премьер-лиги – "Колоса" из Ковалевки.

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