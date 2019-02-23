Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги

В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней

Рой Ходжсон. Фото: AFP

Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/196/518/5c7196518b0d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/196/518/5c7196518b0d8.jpg 2019-02-23T20:52:22+02:00 Футбол В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории английской Премьер-лиги. 23 февраля "Пэлас" играет на выезде против "Лестера" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. Возраст Ходжсона на сегодняшний день – 71 год и 198 дней. Рой побил рекорд легендарного сэра Бобби Робсона, которому на момент своего последнего матча в качестве тренера команды АПЛ (в 2004 году он тренировал "Ньюкасл") был 71 год и 192 дня.

Третий результат у бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона – 71 год 139 дней.

Ходжсон успел поработать в пяти клубах английской Премьер-лиги: до "Кристал Пэлас" он тренировал "Вест Бромвич", "Ливерпуль", "Фулхэм" и "Блэкберн".

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному тренеру Жозе Моуринью 22 миллиона евро. Португалец возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. В конце прошлого года Моуринью был уволен.

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