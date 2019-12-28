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Рождественский список покупок "дяьволов": "Лестер", "Боруссия" и "Атлетико" могут понести потери

28 декабря, 00:17

Ожидается, что уже в ближайшее время МЮ проведет переговоры с Ришарлисоном

Ришарлисон

Ришарлисон / Фото: Reuters

Один из самых титулованных клубов Англии "Манчестер Юнайтед" намерен усилиться минимум тремя игроками в ближайшие трансферные окна – такой информацией владеет Daily Star. Ранее мы писали, что МЮ разгромил "Ньюкасл" на "Олд Траффорд".

Манкунианцы планируют приобрести защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса, полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в течение двух трансферных окон. Также на прицеле "Красных Дьяволов" Сауль Альварес из "Атлетико" и Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма".

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Свое видение трансферной политики МЮ у Evening Standart – по его информации, целью манкунианцев в январе является форвард "Эвертона" Ришарлисон. Ожидается, что МЮ в ближайшее время проведет переговоры с представителями бразильца, где обсудят возможный переход нападающего "ирисок".

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Мы также сообщали, что 18-летний форвард "МЮ" установил клубный бомбардирский рекорд. Мэйсон Гринвуд забил гол в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1). Для него этот гол стал третьим в английской Премьер-лиге. В возрасте 18 лет и 86 дней Гринвуд раньше всех покорил эту отметку в "МЮ" в эпоху АПЛ. Маркус Рашфорд забил три первых гола в чемпионате, когда ему было 18 лет и 141 день, Федерико Македа – в 18 лет и 224 дня, Аднан Янузай – в 18 лет и 319 дней.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" — АЗ "Алкмаар" – 4:0

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