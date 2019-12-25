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Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса

25 декабря, 16:10

Французский футболист сделал сюрприз фанату "ПСЖ"

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Звезда "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе исполнил мечту маленького болельщика, мечтавшего познакомиться с игроками французского гранда. На своей странице в Twitter парижане опубликовали трогательный ролик, в котором Мбаппе в роли Санта-Клауса встретился со счастливчиком и подарил ему различную футбольную атрибутику.

Ранее мы писали, что 20-летний наследник Пеле второй год подряд признан лучшим футболистом Франции. Несмотря на свой юный возраст, Мбаппе является главной звездой чемпионов мира.

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Напомним, Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за "ПСЖ". В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей (11 – в чемпионате Франции). Также на его счету девять результативных передач. Transfermarkt.com повесил на француза наибольший ценник среди всех игроков – 200 миллионов евро.

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Ранее Мишель Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, главной звездой следующих десяти лет будет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Смотрите, как Килиан Мбаппе забивает в Лиге чемпионов:

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Санта Клаус футболист псж Килиан Мбаппе

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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