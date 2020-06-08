Руки вверх! Месси вернулся в строй после травмы правого квадрицепса

Уже 13 июня аргентинский кудесник "Барселоны" выйдет на свой первый матч после карантина

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси снова в строю. Как сообщает Twitter каталонского клуба, 32-летний аргентинец возобновил работу в общей группе команды. На появившемся в Сети фото Лео с улыбкой поднимает руки вверх, держа в них гимнастическую палку. Ранее капитан "сине-гранатовых" тренировался отдельно от партнеров, чтобы избежать осложнений после травмы правого квадрицепса, полученной на выходе из карантина.

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Отметим, что в матче первого тура после возобновления чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграет с "Мальоркой". Встреча состоится 13 июня. Главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен уверяет, что Месси примет участие в этом матче, несмотря на недавнее повреждение.

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Добавим, что в нынешнем сезоне аргентинский форвард "Барселоны" принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Команда Лионеля Месси занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая на два очка "Реал".

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