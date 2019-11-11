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Руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери

11 ноября, 16:27

Испанец Луис Энрике готов приступить к работе в лондонском клубе

Луис Энрике

Луис Энрике

После очередного неудачного матча руководство лондонского "Арсенала" всерьез собралось заменить Унаи Эмери на посту главного тренера команды. Вчера "канониры" проиграли на выезде "Лестеру" со счетом 0:2, нанеся лишь один удар в створ ворот, и после 12 туров занимают в Английской премьер-лиге шестое место. Причем "Арсенал" набрал вдвое меньше очков, чем лидирующий "Ливерпуль" – 17 против 34. Смотрите все результаты тура чемпионата Англии.

Пару недель назад на место испанца Эмери сватали экстравагантного Жозе Моуринью, однако на днях португалец переключился на вариант с немецкой "Баварией". Теперь же главным кандидатом на пост главного тренера "Арсенала" считается бывший тренер сборной Испании Луис Энрике. 49-летний специалист в 2015 году был признан лучшим тренером мира, будучи у руля "Барселоны". Летом 2018-го он возглавил сборную своей страны, но год спустя покинул ее по семейным обстоятельствам. Позже стало известно, что 9-летняя дочь тренера была больна раком; в конце августа она умерла.

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Ожидается, что официально смена тренера произойдет во время ближайшей паузы на поединки сборных. В последнем матче в Лиге Европы "Арсенал" в Португалии разошелся миром с "Виторией".

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тренер Арсенал Лондон Жозе Моуринью Унаи Эмери Луис Энрике

Источник: Сегодня|Спорт

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