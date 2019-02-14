Руководство "Атлетико" продлило контракт с тренером Диего Симеоне до 2022 года
Аргентинский специалист тренирует мадридский клуб с 2011 года
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается в микроблоге мадридской футбольной команды в Twitter. Предыдущее соглашение с 48-летним аргентинским специалистом действовало до конца июня 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что одним из основных требований Симеоне к руководству "Атлетико" было масштабное обновление состава команды. В конце января мадридский клуб арендовал у лондонского "Челси" нападающего Альваро Морату.
Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, дважды играла в финале Лиге чемпионов.
Ранее сегодня стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Жозе Моуринью 22 миллиона евро. Португальский тренер был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную выплату.
Напомним, что в четверг проходят два матча Лиги Европы с участием украинских команд:
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