Руководство чемпионата Испании выступило в поддержку Зозули после обвинений в нацизме

Зозуля провел отличный сезон в "Альбасете" / Фото: Twitter

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Руководство чемпионата Испании отреагировало на скандал в матче второго по силе дивизиона страны между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Болельщики "Райо" скандировали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя его нацистом. Арбитр принял решение остановить матч, а затем уже "Альбасете" отказалось продолжать игру. Это первый случай в истории чемпионата Испании, когда матч был остановлен из-за оскорблений футболиста.

"Ла Лига выражает свое согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", по просьбе двух команд приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозулии. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в профессиональном футболе Испании", – говорится в заявлении.

Конфликт между украинским футболистом и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Зозуля перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщике выступили против присутствия украинца в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

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В итоге украинец вернулся в "Бетис", но из-за правил ФИФА полгода не мог играть ни за одну из команд. А по окончании сезона украинец разорвал контракт с севильцами. Позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Тогда же мы сообщали, что в Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвовавших в акции против Зозули. Руководство испанского футбола хотело найти не только исполнителей, но и заказчиков акции.

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