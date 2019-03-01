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Руководство футбольного клуба "Сумы" передумало сниматься с розыгрыша Первой лиги

Сегодня, 23:28

Решение было принято после переговоров между президентом клуба и главой ПФЛ

Фото: ПФК "Сумы"
Фото: ПФК "Сумы".
Руководство футбольного клуба "Сумы" передумало сниматься с розыгрыша Первой лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/9a3/e1b/5c79a3e1b16b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/9a3/e1b/5c79a3e1b16b3.jpg Футбол Решение было принято после переговоров между президентом клуба и главой ПФЛ

"Сумы" продолжат выступать в Первой лиге Украины. Об этом сообщает официальный Instagram клуба. Несколько дней назад президент клуба Сергей Ващенко в Instagram сообщил, что клуб снимается с Первой лиги. Клуб имел финансовые проблемы, а также ему грозило снятие очков по обвинению в договорных матчах.

"ПФК "Сумы" благодарит всех друзей клуба, в особенности болельщиков, которые обратили внимание на судьбу клуба. В результате переговоров, Президент ПФК "Сумы" Ващенко Сергей Иванович, и Президент ПФЛ Макаров Сергей Дмитриевич пришли к соглашению о продолжении участия клуба в Лиге. Не менее важным остается решение КДК ФФУ относительно клуба. Именно это решение сформирует дальнейший дух команды, мысли о будущем и конечно же привлекательность для спонсоров, на деньги которых и может существовать клуб. Ждем всех на наших играх. Календарь матчевых встреч, будет доступен в ближайшее время!", – говорится в сообщении.

Отметим, что 2019 год клуб начал без игроков и персонала – на рабочем месте остались только директор и бухгалтер.

Ранее существование прекратил старейший футбольный клуб Украины – кропивницкая "Зирка" объявила о том, что снимается с Первой лиги. После независимости "Зирка" суммарно восемь лет играла в высшем дивизионе страны. Ее лучший результаты – 6-е место в сезоне-1995/96. Два раза клуб доходил до полуфинала Кубка Украины (1998/99, 1999/2000).

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Тег первая лига, ПФК Сумы

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Источники:

FootBoom , SportArena

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