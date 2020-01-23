Руководство "Манчестер Юнайтед" предопределило судьбу главного тренера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на поражение в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли". Руководство "красных дьяволов" продолжает выражать поддержку норвежскому специалисту.

Смотрите, как "МЮ" проигрывал "Бернли":

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"Манчестер Юнайтед", набрав 34 очка и потерпев второе поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает лондонский "Челси" составляет шесть очков.

Кстати, после своего назначения на пост постоянного главного тренера "МЮ", Сульшер одержал уже 12-е поражение в рамках английской Премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата Англии манкунианцы сыграют с "Вулверхэмптоном". Встреча состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Интересно, что после проигрыша "Ливерпулю" вратарь "Манчестер Юнайтед" разбил свою шикарную машину за 200 000. Серхио Ромеро направлялся на тренировку на своем Lamborghini.

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