Рукой забросил мяч в свои ворота: невероятный ляп голкипера "Герты" в матче с "Лейпцигом"

Опытный страж ворот берлинцев Руне Ярстейн еще явно не набрал форму после длительного карантина

Футбольные вратари еще явно не пришли в себя после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Подтверждением тому стал эпический фейл норвежского вратаря берлинской "Герты" Руне Ярстейна в поединке третьего "карантинного" тура чемпионата Германии, в котором его "Герта" сыграла 2:2 с "Лейпцигом" в гостях.

На 68-й минуте матча "Лейпциг" – "Герта", при счете 1:1, хозяева вышли вперед благодаря нелепой ошибке со стороны голкипера берлинцев Руне Ярстейна. После удара чешского нападающего "быков" Патрика Шика 35-летний кипер "Герты" не смог зафиксировать мяч первым касанием, после чего попытался накрыть его рукой, но сделал это так неуклюже, что просто забросил мяч в свои ворота.

В этот момент за головы схватились многие одноклубники незадачливого вратаря "Герты" – как те, что были на поле, так и те, которые разминались за воротами.

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К счастью для норвежского вратаря "Герты" Руне Ярстейна, этот ляп не стоил его команде поражения – в оставшееся время берлинцы сумели отыграться и увезти из Лейпцига ничью.

Обзор матча "Лейпциг" – "Герта" (2:2)

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"Лейпциг" – "Герта" – 2:2

Голы: Клостерман, 24, Шик, 68 – Груйич, 9, Пентек, 82, пенальти

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