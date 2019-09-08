Румыния минимально одолела Мальту: обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Румынии одержала минимальную победу над Мальтой в отборе на чемпионат Европы 2020 года благодаря голу нападающего английского "Рединга" Джордже Пушкаша. После этой победы Румыния сравнялась по очкам с идущей второй Швецией, которая в скандинавском дерби встречается с Норвегией.
Румыния – Мальта – 1:0
Гол: Пушкаш (47)
Румыния: Тэтэрушану, Штефан, Кирикеш, Рус, Чикылдэу, Кипчу, Хаджи (Грозав, 72), Бордеяну, Марин (Станчу, 59), Пушкаш (Кешерю, 77), Андоне.
Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Гэмбин (Церафа, 81), Корбалан, Нвоко (Эффионг, 72), Велла (Греч, 86), Фарруджа, Мбонг, Мускат.
Предупреждение: Бонелло (42).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|2
|ШВЕЦИЯ
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|3
|РУМЫНИЯ
|6
|3
|1
|2
|13-7
|10
|4
|НОРВЕГИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|5
|МАЛЬТА
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|5
|0
|0
|5
|3-16
|0
Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
Смотрите обзор матча Литва – Украина:
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