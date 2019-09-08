Румыния минимально одолела Мальту: обзор матча отбора на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Румынии одержала минимальную победу над Мальтой в отборе на чемпионат Европы 2020 года благодаря голу нападающего английского "Рединга" Джордже Пушкаша. После этой победы Румыния сравнялась по очкам с идущей второй Швецией, которая в скандинавском дерби встречается с Норвегией.

Румыния – Мальта – 1:0

Гол: Пушкаш (47)

Румыния: Тэтэрушану, Штефан, Кирикеш, Рус, Чикылдэу, Кипчу, Хаджи (Грозав, 72), Бордеяну, Марин (Станчу, 59), Пушкаш (Кешерю, 77), Андоне.

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Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Гэмбин (Церафа, 81), Корбалан, Нвоко (Эффионг, 72), Велла (Греч, 86), Фарруджа, Мбонг, Мускат.

Предупреждение: Бонелло (42).

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 5 5 0 0 13-3 15 2 ШВЕЦИЯ 5 3 1 1 12-7 10 3 РУМЫНИЯ 6 3 1 2 13-7 10 4 НОРВЕГИЯ 5 2 2 1 10-7 8 5 МАЛЬТА 6 1 0 5 2-13 3 6 ФАРЕРЫ 5 0 0 5 3-16 0

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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