"Румыния – один из главных наших конкурентов по группе": Ротань рассказал о грядущих матчах молодежки

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал грядущие поединки отбора на Евро-2021 против Румынии и Греции.

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"Нас ожидают два важных матча. Румыния – один из главных наших конкурентов по группе. Поэтому мы должны хорошо подготовиться к матчу, чтобы достичь положительного результата. Конечно, игра с Грецией также в нашем поле зрения, но это будет товарищеская игра. Сейчас мы дадим ребятам всю информацию по румынам, чтобы спокойно и качественно подготовиться в первую очередь к отборочному поединку", – отметил наставник.

"У нашего соперника основная обойма из 12 игроков, которые играли на чемпионате Европы и стали бронзовыми призерами. Также в коллективе остался тот же тренер. Это квалифицированная команда с индивидуально сильными игроками. Поэтому я уверен, что матч легким не будет. Считаю, что именно сборные Румынии и Дании фавориты нашей группы", добавил Ротань.

Напомним, что молодежная сборная сыграет в отборочном поединке Евро-2021 против Румынии 10 октября, а также проведет товарищеский матч с Грецией 14 октября.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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