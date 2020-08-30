Румынские тренеры ставят мировые рекорды, меняя футболистов на первых секундах матчей

Чемпионат Румынии по футболу порой разнообразят забавные действия главных тренеров клубов. Мы писали, что в Румынии провели самую быструю замену в футболе. Дело в том, что регламент турнира требует, чтобы в стартовом составе команды элитного дивизиона обязательно было два футболиста не старше 21 года. Но специалисты научились его обходить.

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Ярким примером послужил очередной матч чемпионата, в котором "Газ-Метан" (Медиаш) принимал "Арджеш" (Питешти). Как и полагается, соперники выставили в старте по два футболиста возрастом до 21 года. Однако хозяева, а затем – и гости сделали замену уже на первой минуте! Еще по одному перспективному игроку провели весь матч, ведь регламент позволяет заменить только одного в течение встречи. Даже комментаторы смеются над регламентом и тем, как его обходят.

Сам же матч завершился победой хозяев со счетом 2:0, а соперник снова уступил. В чемпионате в эти выходные играют поединки второго тура.

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Смотрите, как сборная Румынии проиграла испанцам в ноябре прошлого года:

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