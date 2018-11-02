Руни не забил пенальти, его клуб вылетел в плей-офф MLS

Сегодня, 11:51

Определились все полуфинальные пары североамериканской футбольной лиги

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

В MLS определились последние полуфиналисты плей-офф в Восточной и Западной конференциях. Столичный "Ди Си Юнайтед", за который выступает Уэйн Руни, в драматичном поединке уступил "Коламбус Крю". Основное время матча закончилось ничьей 1:1, после чего соперники обменялись голами в овертайме. Путевку в следующий раунд разыграли в серии пенальти, где повезло больше гостям. Руни не реализовал свою попытку – с его ударом справился голкипер.

"Ди Си Юнайтед" – "Коламбус Крю" – 2:2 (2:3 пен)
Голы: Фредерик Бриллант (21), Ник Делеон (116) – Федерико Игуаин (30, 96)

Ранее мы сообщали, что команда Златана Ибрагимовича не вышла в плей-офф MLS, несмотря на то, что Ибрагимович стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, забив 22 мяча.

Таким образом сформировались пары полуфиналистов в обеих конференциях.

Восток:

"Нью-Йорк Сити" – "Атланта Юнайтед"
"Коламбус Крю" – "Нью-Йорк Ред Буллз"

Запад:

"Реал Солт-Лейк" – "Спортинг Канзас Сити"
"Портленд Тимберз" – "Сиэтл Саундерс"

В июне нынешнего года Руни подписал контракт с клубом MLS "Ди Си Юнайтед" сроком на три с половиной года. В СМИ сообщалось, что за этот период английский футболист заработает в общей сложности 13 миллионов долларов.
футбол, Уэйн Руни, MLS

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Источник:

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