Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Руни представлен в качества игрока клуба второй лиги Англии: дебют может состояться уже сегодня

2 января, 12:35

Знаменитый форвард будет играющим тренером "Дерби Каунти"

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

Знаменитый нападающий Уэйн Руни представлен в качестве игрока "Дерби Каунти", выступающего во втором по силе дивизионе Англии. Контракт подписан на полтора года с возможностью продления еще на сезон. В новом клубе Руни будет выступать под 32-м номером.

34-летний футболист тренируется вместе с командой с ноября. Также он вошел в тренерский штаб Филиппа Коку, чтобы набраться опыта перед началом своей тренерской карьеры. Отмечается, что дебютировать в составе новой команду Руни может уже сегодня в поединке против "Барнлси".

Читайте также: Легенда "МЮ" отдаст сына в академию "Манчестер Сити"

Реклама

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

В тренде
Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году
Дмитрий Пидручный выиграл чемпионат мира по биатлону

Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Уэйн Руни Дерби Каунти

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с Алиевым
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с АлиевымФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре МосквыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...