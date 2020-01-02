Руни представлен в качества игрока клуба второй лиги Англии: дебют может состояться уже сегодня

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

Знаменитый нападающий Уэйн Руни представлен в качестве игрока "Дерби Каунти", выступающего во втором по силе дивизионе Англии. Контракт подписан на полтора года с возможностью продления еще на сезон. В новом клубе Руни будет выступать под 32-м номером.

34-летний футболист тренируется вместе с командой с ноября. Также он вошел в тренерский штаб Филиппа Коку, чтобы набраться опыта перед началом своей тренерской карьеры. Отмечается, что дебютировать в составе новой команду Руни может уже сегодня в поединке против "Барнлси".

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Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

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Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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