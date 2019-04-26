Рурское дерби для Коноплянки и другие результаты 31-го тура чемпионата Германии
"Бавария" и "Боруссия" продолжают борьбу за золотые медали
Лидер турнирной таблицы "Бавария" в 31-м туре чемпионата Германии встретится с аутсайдером турнира "Нюрнбергом" на выезде. Мюнхенцы в национальном чемпионате не проигрывают с февраля, а хозяева выиграли только один матч в 2019 году. Определить фаворита в этой паре будет нетрудно.
Главный преследователь "Баварии" дортмундская "Боруссия" на своем стадионе в Рурском дерби встретится с командой украинца Евгения Коноплянки "Шальке". Серебряные призеры прошлого чемпионата сейчас находятся в глубоком кризисе и ведут борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, но с радостью попытаются помешать самому принципиальному сопернику завоевать золотые медали. Кстати, украинский вингер "Шальке" выбыл на три недели. Но к решающим матчам отбора на Евро-2020 должен быть в строю.
Пятница, 26 апреля
21:30 "Аугсбург" – "Байер"
Суббота, 27 апреля
16:30 "Айнтрахт" – "Герта"
16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"
16:30 "Ганновер" – "Майнц"
16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"
16:30 "Фортуна" – "Вердер"
19:30 "Штутгарт" – "Боруссия" М
Воскресенья, 28 апреля
16:30 "Хоффенхайм" – "Вольфсбург"
19:00 "Нюрнберг" – "Бавария"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|30
|22
|4
|4
|79-29
|70
|2
|БОРУССИЯ Д
|30
|21
|6
|3
|72-36
|69
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|30
|18
|7
|5
|57-23
|61
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|30
|15
|8
|7
|58-35
|53
|5
|БОРУССИЯ М
|30
|15
|6
|9
|49-37
|51
|6
|ХОФФЕНХАЙМ
|30
|13
|11
|6
|65-41
|50
|7
|БАЙЕР
|30
|15
|3
|12
|53-48
|48
|8
|ВЕРДЕР
|30
|12
|10
|8
|52-42
|46
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|30
|13
|7
|10
|48-45
|46
|10
|ФОРТУНА Д
|30
|11
|4
|15
|40-59
|37
|11
|ГЕРТА
|30
|9
|9
|12
|41-48
|36
|12
|МАЙНЦ
|30
|10
|6
|14
|37-51
|36
|13
|ФРАЙБУРГ
|30
|7
|11
|12
|39-54
|32
|14
|АУГСБУРГ
|30
|8
|7
|15
|46-55
|31
|15
|ШАЛЬКЕ
|30
|7
|6
|17
|32-52
|27
|16
|ШТУТГАРТ
|30
|5
|6
|19
|27-67
|21
|17
|НЮРНБЕРГ
|30
|3
|9
|18
|24-56
|18
|18
|ГАННОВЕР
|30
|3
|6
|21
|25-66
|15
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