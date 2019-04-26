Рурское дерби для Коноплянки и другие результаты 31-го тура чемпионата Германии

"Бавария" и "Боруссия" продолжают борьбу за золотые медали

Фото: AFP

Лидер турнирной таблицы "Бавария" в 31-м туре чемпионата Германии встретится с аутсайдером турнира "Нюрнбергом" на выезде. Мюнхенцы в национальном чемпионате не проигрывают с февраля, а хозяева выиграли только один матч в 2019 году. Определить фаворита в этой паре будет нетрудно.

Главный преследователь "Баварии" дортмундская "Боруссия" на своем стадионе в Рурском дерби встретится с командой украинца Евгения Коноплянки "Шальке". Серебряные призеры прошлого чемпионата сейчас находятся в глубоком кризисе и ведут борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, но с радостью попытаются помешать самому принципиальному сопернику завоевать золотые медали. Кстати, украинский вингер "Шальке" выбыл на три недели. Но к решающим матчам отбора на Евро-2020 должен быть в строю.

Пятница, 26 апреля

21:30 "Аугсбург" – "Байер"

Суббота, 27 апреля

16:30 "Айнтрахт" – "Герта"

16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"

16:30 "Ганновер" – "Майнц"

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

16:30 "Фортуна" – "Вердер"

19:30 "Штутгарт" – "Боруссия" М

Воскресенья, 28 апреля

16:30 "Хоффенхайм" – "Вольфсбург"

19:00 "Нюрнберг" – "Бавария"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 30 22 4 4 79-29 70 2 БОРУССИЯ Д 30 21 6 3 72-36 69 3 ЛЕЙПЦИГ 30 18 7 5 57-23 61 4 АЙНТРАХТ Ф 30 15 8 7 58-35 53 5 БОРУССИЯ М 30 15 6 9 49-37 51 6 ХОФФЕНХАЙМ 30 13 11 6 65-41 50 7 БАЙЕР 30 15 3 12 53-48 48 8 ВЕРДЕР 30 12 10 8 52-42 46 9 ВОЛЬФСБУРГ 30 13 7 10 48-45 46 10 ФОРТУНА Д 30 11 4 15 40-59 37 11 ГЕРТА 30 9 9 12 41-48 36 12 МАЙНЦ 30 10 6 14 37-51 36 13 ФРАЙБУРГ 30 7 11 12 39-54 32 14 АУГСБУРГ 30 8 7 15 46-55 31 15 ШАЛЬКЕ 30 7 6 17 32-52 27 16 ШТУТГАРТ 30 5 6 19 27-67 21 17 НЮРНБЕРГ 30 3 9 18 24-56 18 18 ГАННОВЕР 30 3 6 21 25-66 15

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