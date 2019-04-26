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Рурское дерби для Коноплянки и другие результаты 31-го тура чемпионата Германии

26 апреля, 16:07

"Бавария" и "Боруссия" продолжают борьбу за золотые медали

Фото: AFP

Лидер турнирной таблицы "Бавария" в 31-м туре чемпионата Германии встретится с аутсайдером турнира "Нюрнбергом" на выезде. Мюнхенцы в национальном чемпионате не проигрывают с февраля, а хозяева выиграли только один матч в 2019 году. Определить фаворита в этой паре будет нетрудно.

Главный преследователь "Баварии" дортмундская "Боруссия" на своем стадионе в Рурском дерби встретится с командой украинца Евгения Коноплянки "Шальке". Серебряные призеры прошлого чемпионата сейчас находятся в глубоком кризисе и ведут борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге, но с радостью попытаются помешать самому принципиальному сопернику завоевать золотые медали. Кстати, украинский вингер "Шальке" выбыл на три недели. Но к решающим матчам отбора на Евро-2020 должен быть в строю.

Пятница, 26 апреля

21:30 "Аугсбург" – "Байер"

Суббота, 27 апреля

16:30 "Айнтрахт" – "Герта"

16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"

16:30 "Ганновер" – "Майнц"

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

16:30 "Фортуна" – "Вердер"

19:30 "Штутгарт" – "Боруссия" М

Воскресенья, 28 апреля

16:30 "Хоффенхайм" – "Вольфсбург"

19:00 "Нюрнберг" – "Бавария"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ30224479-2970
2 БОРУССИЯ Д30216372-3669
3 ЛЕЙПЦИГ30187557-2361
4 АЙНТРАХТ Ф30158758-3553
5 БОРУССИЯ М30156949-3751
6 ХОФФЕНХАЙМ301311665-4150
7 БАЙЕР301531253-4848
8 ВЕРДЕР301210852-4246
9 ВОЛЬФСБУРГ301371048-4546
10 ФОРТУНА Д301141540-5937
11 ГЕРТА30991241-4836
12 МАЙНЦ301061437-5136
13 ФРАЙБУРГ307111239-5432
14 АУГСБУРГ30871546-5531
15 ШАЛЬКЕ30761732-5227
16 ШТУТГАРТ30561927-6721
17 НЮРНБЕРГ30391824-5618
18 ГАННОВЕР30362125-6615

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Тег чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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