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"Русалка в розовом": жена игрока "Динамо" показала, как плавает в бассейне

9 августа, 16:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Супруга футболиста проводит свободное время у бассейна

Супруга игрока киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина на своей странице в Instagram показала, как наслаждается отдыхом. Девушка сфотографировалась в розовом купальнике, плавая в бассейне, за что заслужила от подписчиков сравнение с морской звездой. Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.

Муж Алины Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо" и, несмотря на провальный сезон всей команды, удивил результативностью. В завершившемся сезоне Буяльский забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач во всех турнирах.

Ранее мы писали, что жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка". Супруга динамовца Виталия Буяльского собрала множество лайков, сфотографировавшись возле бассейна.

INSTAGRAM

Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

Смотрите другие яркие фото Алины Буяльской

Аида Соль – жена другого футболиста "Динамо", Франа Соля:

Аида Соль – жена футболиста Франа Соля Видео: Instagram

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Виталий Буяльский WAGs жена футболиста Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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