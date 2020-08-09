"Русалка в розовом": жена игрока "Динамо" показала, как плавает в бассейне

Супруга игрока киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина на своей странице в Instagram показала, как наслаждается отдыхом. Девушка сфотографировалась в розовом купальнике, плавая в бассейне, за что заслужила от подписчиков сравнение с морской звездой. Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.
Муж Алины Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо" и, несмотря на провальный сезон всей команды, удивил результативностью. В завершившемся сезоне Буяльский забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач во всех турнирах.
Ранее мы писали, что жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка". Супруга динамовца Виталия Буяльского собрала множество лайков, сфотографировавшись возле бассейна.
Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.
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Аида Соль – жена другого футболиста "Динамо", Франа Соля:
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