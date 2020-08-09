"Русалка в розовом": жена игрока "Динамо" показала, как плавает в бассейне

Супруга футболиста проводит свободное время у бассейна

Супруга игрока киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина на своей странице в Instagram показала, как наслаждается отдыхом. Девушка сфотографировалась в розовом купальнике, плавая в бассейне, за что заслужила от подписчиков сравнение с морской звездой. Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.

Муж Алины Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо" и, несмотря на провальный сезон всей команды, удивил результативностью. В завершившемся сезоне Буяльский забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач во всех турнирах.

Ранее мы писали, что жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка". Супруга динамовца Виталия Буяльского собрала множество лайков, сфотографировавшись возле бассейна.

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Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

Смотрите другие яркие фото Алины Буяльской

Аида Соль – жена другого футболиста "Динамо", Франа Соля:

Аида Соль – жена футболиста Франа Соля Видео: Instagram

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