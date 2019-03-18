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Руслан Малиновский: "Должны постараться взять максимальное количество очков с Португалией"

Сегодня, 21:48

Полузащитник сборной Украины считает, что нужно готовиться к матчу не только против Роналду, но и все сборной Португалии

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: AFP
Руслан Малиновский: "Должны постараться взять максимальное количество очков с Португалией" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ff5/f45/5c8ff5f4567a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ff5/f45/5c8ff5f4567a0.jpg Футбол Полузащитник сборной Украины считает, что нужно готовиться к матчу не только против Роналду, но и все сборной Португалии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящие матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Напомним, в матче против нашей команды в состав чемпионов Европы вернется ее лидер Криштиану Роналду, пропускавший матчи Лиги наций. Из Лиссабона в Люксембург без заезда в Киев: стал известен график сборной Украины. Национальная команда встретится с болельщиками и сыграет два поединка отбора на Евро-2020.

- Ключевой футболист для них. Тут больше и нечего сказать. Но нам нужно смотреть на команду, а не на отдельного игрока. Конечно, он может решить исход матча любым своим действием. Роналду и бьет хорошо, и головой играет. Поэтому нужно комплексно готовиться к португальцам, а потом уже смотреть, как и что получится.

- Сколько очков устроит сборную Украины в этом небольшом выездном турне?

- Мы должны постараться взять максимальное количество очков с Португалией, а дальше уже будем смотреть. Тяжело иногда мыслить и гадать наперед, а нужно смотреть на ближайшую игру, на то, сколько очков мы в ней наберем.

- Сербия – тоже очень серьезный соперник.

- Сербия у нас будет в июне, а сейчас мы играем с Португалией. Что сейчас говорить о сербах? Да нечего сказать. У них сейчас свои матчи, у нас – свои. Сейчас нужно готовиться к португальцам, а не сербам. Да, команда у Сербии хорошая, но смысла их обсуждать сейчас нет.

Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.

Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.

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Тег Сборная Украины, Руслан Малиновский

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xsport.ua

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