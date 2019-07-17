Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты"

Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел первую тренировку в своем новом клубе. Руслан Малиновский активно работал с мячом и принял участие в упражнениях вместе с новыми партнерами по команде. Также украинец уделил внимание фанатам команды, раздавая автографы после тренировочной сессии.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка". Игрок провел в бельгийском клубе два сезона. За это время он сыграл 132 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с "Генком" Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии.

Кстати, игрок сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о роли наставника национальной команды Андрея Шевченко в его контракте с "Королевой провинциалов". Легендарный футболист отметил сильные стороны итальянского чемпионата.

Кроме того, мы разобрали на какой позиции Руслану лучше всего играть в Италии. Отметим, что Малиновскому придется выдержать очень жесткую конкуренцию в полузащите с швейцарским плеймейкером Ремо Фройлером.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк":

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

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