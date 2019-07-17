Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты"

17 июля, 13:36

Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел первую тренировку в своем новом клубе. Руслан Малиновский активно работал с мячом и принял участие в упражнениях вместе с новыми партнерами по команде. Также украинец уделил внимание фанатам команды, раздавая автографы после тренировочной сессии.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка". Игрок провел в бельгийском клубе два сезона. За это время он сыграл 132 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с "Генком" Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии.

Кстати, игрок сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о роли наставника национальной команды Андрея Шевченко в его контракте с "Королевой провинциалов". Легендарный футболист отметил сильные стороны итальянского чемпионата.

Кроме того, мы разобрали на какой позиции Руслану лучше всего играть в Италии. Отметим, что Малиновскому придется выдержать очень жесткую конкуренцию в полузащите с швейцарским плеймейкером Ремо Фройлером.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк":

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость " Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вошел в десятку: Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов

Вчера, 22:14

Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Украины 13,7 миллионов евро

Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе

Вчера, 18:42

"Аталанта" наконец-то завершила многострадальный переход украинского полузащитника

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Зачем нужен детский гинеколог? Отвечает специалист

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 12:26

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Две недели до Суперкубка: "Шахтер" показал основу на "Динамо", а Хацкевичу не хватает игрока за 20 млн евро

15 июля, 09:52

Уже 28 июля гранды украинского футбола поспорят в Одессе за первый трофей нового сезона

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

15 июля, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь