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Руслан Малиновский согласовал контракт с "Аталантой" – СМИ

13 июля, 17:02

Украинский полузащитник перейдет в итальянский клуб за 13,7 млн евро

Милиновский забивает гол в ворота Италии
Милиновский забивает гол в ворота Италии. Фото: AFP

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский продолжит карьеру в "Аталанте", сообщают итальянские СМИ. По информации источника, в ближайшие несколько часов 26-летний футболист должен прибыть в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. За игрока сборной Украины "Аталанта" выплатит бельгийскому клубу 13,7 млн евро.

Контракт Малиновского с "Генком" рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее интерес к Руслану Малиновскому проявляли московский "Спартак" и "Сампдория". В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что тренер "Генка" категорически высказался об украинце Малиновском. "Руслан дал нам понять, что хочет покинуть клуб. Я с ним разговаривал и просил, чтобы он проявлял хотя бы минимальное уважение к клубу и своим партнерам. Но его психическое состояние на данный момент не оптимально. Поэтому я решил не брать его с собой на сбор", – заявил наставник бельгийского гранда Феличе Маццу.

Также мы писали, что за Малиновского заступилась беременная жена, готовящаяся к рождению дочки. "Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок", – написала в Instagram Роксана Малиновская.

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Тег футболист, Аталанта, Руслан Малиновский

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Championat.ru

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