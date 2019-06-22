Руслан Малиновский в "Аталанте": названа новая сумма скандального трансфера

Клуб, которому пока еще принадлежит полузащитник сборной Украины, согласился сделать итальянцам скидку

Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский в ближайшее время таки станет футболистом "Аталанты". Об этом сообщает известный итальянский журналист Альфредо Педулла у себя в Twitter. Невзирая на то что в СМИ прошла информация, будто бы "Аталанта" вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в третий, по итогам прошлого сезона Серии А, клуб все же должен состоится. Только не за 20 миллионов евро, которые изначально требовал "Генк", а за 15 млн. Бельгийский клуб согласился сделать скидку команде из Бергамо в размере 5 миллионов евро.

Гол Малиновского в ворота сборной Италии

Напомним, ранее лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб. Украинский полузащитник утверждаал, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену. "Теперь кажется, что я был наивен, – добавил Руслан. – Клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне".

В свою очередь, "Генк" обвинил Малиновского в манипулировании фактами. "Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная. "Аталанта" предложила за него не 15 миллионов евро, а 10. Более того, они хотят рассчитаться за него шестью различными частями, – заявил представитель бельгийцев Димитрий де Конде. - Без соглашения на клубном уровне "Аталанта" уже пообещала нашему игроку щедрую заработную плату. Это нелепо, что пытаются сделать итальянцы".

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