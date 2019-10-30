"С "Арсеналом" играть всегда тяжело": прогноз на матч Кубка английской лиги в Ливерпуле

Букмекеры верят в "Ливерпуль", который уже побеждал в сезоне

"Ливерпуль" / Фото: Twitter

Сегодня, в 1/8 финала Кубка Английской лиги на поле "Энфилда" лидер сезона в АПЛ "Ливерпуль" примет лондонской "Арсенал", который также не против заполучить внутренний трофей в этом сезоне. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка в Ливерпуле с подробным описанием его ключевых моментов, интересными фактами, статистикой и фото самых ярких моментов.

Начало матча в 21:30 по Киеву. Мы также рассказывали, где смотреть поединок "Ливерпуль" – "Арсенал".

По мнению букмекеров, победить в Ливерпуле и пробиться в 1/4-ю турнира должны хозяева поля. На победу команды Юргена Клоппа принимают ставки с коэффициентом 2.05, а вот успех "Арсенала" оценили в 3.25. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75. Хотя самый популярный счет – ничья 1:1.

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А коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп любит подчеркивать: "Всегда трудно играть против "Арсенала". В текущем сезоне "Канониры" уже гостили в Ливерпуле в рамках чемпионата Англии, и тогда на "Энфилде" хозяева переиграли гостей из "Лондона" со счетом 3:1. Всего же между собой команды встречались 227 раз, 88 побед у "Ливерпуля", 78 – у "Арсенала" и 61 встреча завершилась вничью.

Смотрите, как Салах забивал "Канонирам" во время их последней встречи:

Правда, сейчас не в лучших кондициях находиться голеадор мерсисайдцев Мохаммед Салах, который был заменен за пять минут до конца матча против "Тоттенхэма" (2:1), а до этого врачи оказали ему помощь с лодыжкой, которую Мохаммед травмировал в поединке с "Лестером". Но Клопп заверил: "С ним ничего серьезного". Ранее мы писали, что изгой из "Арсенала" готовится к отъезду из Лондона.

Смотрите, как "Ливерпуль" дожал в Лиге чемпионов "Ред Булл" из Зальцбурга – 4:3

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