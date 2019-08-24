С Белькевичем, но без Хацкевича: звезд Беларуси изобразили на бутылках с минералкой

Презентация "футбольной" воды. Фото abff.by

В Беларуси создали линейку питьевой воды под маркой "Легенды национальной сборной". В список легенд вошли футболисты Валентин Белькевич, Юрий Жевнов, Александр Кульчий, Сергей Омельянчук, Максим Ромащенко, Сергей Гуренко, Виталий Кутузов, Тимофей Калачев, Александр Глеб, Сергей Корниленко, Сергей Штанюк. Главным тренер "команды звезд" выбрали Эдуарда Малофеева. На каждой бутылке фото знаменитостей с профайлом.

"За 30 лет в белорусском футболе сменилось несколько поколений ярких исполнителей. Они влюбляли в себя болельщиков эффектной игрой, красивыми голами и предельной самоотдачей. Чтобы молодежь не забывала о них, а любители футбола со стажем вспомнили самых эффектных героев прошлого, мы подготовили линейку питьевой воды "Легенды белорусской сборной". 11 игроков и главный тренер – символическая команда звезд нашего футбола. Тот золотой фонд, благодаря которому мы гордимся главной сборной страны. Они знают, что такое вкус настоящей победы, и теперь готовы поделиться этим вкусом с болельщиками", – заявил глава белорусского футбола Владимир Базанов.

Отметим, что половина белорусских легенд имеет опыт выступлений в чемпионате Украины. Самым титулованным является Валентин Белькевич, который с киевским "Динамо" восемь раз становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Кроме не в Украине выступали: Сергей Корниленко – "Динамо" К, "Днепр"; Сергей Омельянчук – "Арсенал", Максим Ромащенко – "Полиграфтехника" (ныне – "Александрия"), Тимофей Калачев - "Шахтер", "Ильичевец" ("Мариуполь) и Сергей Штанюк – "Металлург" З.

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Интересно, что в список легенд не попал партнер Белькевича по "Динамо" Александр Хацкевич. Он семь раз побеждал в чемпионате Украины, был тренером сборной Беларуси и до недавнего времени возглавлял "Динамо", выиграв с ним два Суперкубка Украины. Но на прошлой неделе Хацкевич был уволен после того, как киевляне вылетели из Лиги чемпионов.

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Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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