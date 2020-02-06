С футбольного поля – в кресло: бывшего игрока сборной Украины хотят сделать министром

Александр Шовковский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В ближайшее время в Украине намерены разделить министерство культуры и министерство молодежи и спорта на различные ведомства. Об этом сообщают источники из Офиса Президента Украины. И в качестве главы спортивной организации рассматривают одного из самых известных футболистов Украины – Александра Шовковского.

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Разделение уже провели бы, но этому мешает подготовка спортсменов к летним Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио. Процедура разделения заняла бы какое-то время, и это ограничило бы финансирование атлетов. Допустить этого нельзя, поэтому процесс приостановили. Самым вероятным на данный момент есть вариант, когда у нынешнего министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского заберут спортивные вопросы, а создадут Государственное агентство спорта. Возглавить его должно узнаваемое в СМИ лицо. Рассматривается вариант предложить пост бывшему вратарю "Динамо" и сборной по футболу Александру Шовковскому. Напомним, сейчас он работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной команды.

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