Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

С футбольного поля – в кресло: бывшего игрока сборной Украины хотят сделать министром

6 февраля, 09:06

Нынешнего тренера сборной Шовковского рассматривают кандидатом на кресло спортсмена №1

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В ближайшее время в Украине намерены разделить министерство культуры и министерство молодежи и спорта на различные ведомства. Об этом сообщают источники из Офиса Президента Украины. И в качестве главы спортивной организации рассматривают одного из самых известных футболистов Украины – Александра Шовковского.

Читайте также о том, что Россия не примет участие в чемпионате мира по футболу 2022 года – об этом сообщило ВАДА.

Разделение уже провели бы, но этому мешает подготовка спортсменов к летним Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио. Процедура разделения заняла бы какое-то время, и это ограничило бы финансирование атлетов. Допустить этого нельзя, поэтому процесс приостановили. Самым вероятным на данный момент есть вариант, когда у нынешнего министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского заберут спортивные вопросы, а создадут Государственное агентство спорта. Возглавить его должно узнаваемое в СМИ лицо. Рассматривается вариант предложить пост бывшему вратарю "Динамо" и сборной по футболу Александру Шовковскому. Напомним, сейчас он работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной команды.

Реклама

Читайте также, что итальянец стал тренером сборной Украины по футболу. Аззалин вошел в команду Шевченко.

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Смотрите, как Александр Шовковский упражнялся в тире

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Александр Шовковский министр спорта

Источник: Украинская правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...