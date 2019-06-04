С горы в реку: скандальный футболист "Атлетико" поразил безумным поступком во время отдыха

Испанский нападающий проводит отпуск с пользой

Диего Коста прыгнул в реку Видео: Instagram

30-летний нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста продемонстрировал свою прекрасную спортивную форму и завидную смелость. Во время отдыха в горах форвард прыгнул со скалы в горную реку. Видео опасного трюка Коста выложил у себя в Instagram. А затем футболист попробовал себя в роли пилота раллийного автомобиля.

Диего Коста на автомобиле в отпуске Видео: Instagram

Отметим, что уроженец Бразилии досрочно закончил сезон чемпионата Испании, так как был дисквалифицирован на 8 матчей. Причиной такого поведения Косты, по информации источника, могло послужить внутреннее дисциплинарное расследование клуба из-за красной карточки, полученной в игре против "Барселоны" (0:2). В этой игре, напомним, Коста обругал судью, за что был удален и позднее получил 8-матчевую дисквалификацию. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".

Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.

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