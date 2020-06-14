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С игрока "Челси" сняли обвинения в изнасиловании модели

14 июня, 08:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист попал в неприятную ситуацию на карантине

Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сообщил, что полиция закрыла дело против него по обвинению в изнасиловании. Напомним, футболист был арестован в середине мая. Футболист в своем пентхаусе встречался с моделью, с которой он познакомился в интернете. Арест произошел в четыре часа утра после того, как девушка вызвала скорую помощь и полицию.

"Во всем мире происходят серьезные события, но вы, наверное, слышали об обвинениях, которые были выдвинуты против меня. Я не комментировал ситуацию и полностью помогал полиции в расследовании. Знал, что однажды мое имя снова будет незапятнанным.

После тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать в отношении меня дальнейших действий. Благодарю всех, кто поддержал меня в этот трудный период. Я понял, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира – большая ответственность. В будущем постараюсь использовать статус игрока "Челси", чтобы стать примером для подражания", – написал 19-летний Хадсон-Одои.

Напомним, в середине марта Хадсон-Одои похвастался, что сумел победить коронавирус за считанные дни. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей и вылечился. Берегите себя", – написал у себя в Instagram футболист.

Смотрите, как Каллум Хадсон-Одои забивал в ворота "Динамо":

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изнасилование чемпионат Англии Челси Лондон Каллум Хадсон-Одои

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