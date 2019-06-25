"С кем я связалась на свою голову": Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии

Сексапильная журналистка пожаловалась на свою нелегкую жизнь с украинским чемпионом Англии

Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: Instagram

Александр Зинченко в этом сезоне взял все возможные английские кубки с "Манчестер Сити", а после матча с сербами в отборе Евро-2020 мощно и в прямом эфире объявил об отношениях с журналисткой Владой Седан, горячо поцеловав ее в щеку во время флэш-интервью. Сейчас пара эффектно отдыхает в Калифорнии.

Напомним, пару дней назад полузащитник сборной Украины Зинченко подарил девушке огромного розового слона. А теперь Зинченко "прокатился" на Владе. Соотвествующее видео появилось на странице футболиста в Instagram. На видео девушка кричит: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Как мы писали ранее, в рамках батла поцелуев тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой. Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах. "Что за эротика?" – написала Цыганкову одна из его подписчиц. А вот одноклубник Виктора по киевскому "Динамо" датчанин Миккель Дуэлунд отметил: "Мне это нравится". На что сам Виктор Цыганков отреагировал: "Мне тоже".

Также сообщалось, что "На одной жене Милевский не остановится": откровения лучшего друга звезды "Динамо". Денис Адлейба дал советы девушкам, добивающимся серьезных отношений с экс-звездой киевлян – Артемом Милевским.

Смотрите, как Зинченко забивал свой первый гол за Украину

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