Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"С кем я связалась на свою голову": Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии

25 июня, 19:17

Сексапильная журналистка пожаловалась на свою нелегкую жизнь с украинским чемпионом Англии

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: Instagram

Александр Зинченко в этом сезоне взял все возможные английские кубки с "Манчестер Сити", а после матча с сербами в отборе Евро-2020 мощно и в прямом эфире объявил об отношениях с журналисткой Владой Седан, горячо поцеловав ее в щеку во время флэш-интервью. Сейчас пара эффектно отдыхает в Калифорнии.

Напомним, пару дней назад полузащитник сборной Украины Зинченко подарил девушке огромного розового слона. А теперь Зинченко "прокатился" на Владе. Соотвествующее видео появилось на странице футболиста в Instagram. На видео девушка кричит: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.


Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Как мы писали ранее, в рамках батла поцелуев тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой. Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах. "Что за эротика?" – написала Цыганкову одна из его подписчиц. А вот одноклубник Виктора по киевскому "Динамо" датчанин Миккель Дуэлунд отметил: "Мне это нравится". На что сам Виктор Цыганков отреагировал: "Мне тоже".

Также сообщалось, что "На одной жене Милевский не остановится": откровения лучшего друга звезды "Динамо". Денис Адлейба дал советы девушкам, добивающимся серьезных отношений с экс-звездой киевлян – Артемом Милевским.

Смотрите, как Зинченко забивал свой первый гол за Украину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Александр Зинченко, WAGs, Влада Седан

Вы сейчас просматриваете новость " "С кем я связалась на свою голову": Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Ярмоленко показала свои прелести. А ее призвали рожать еще

21 июня, 20:01

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире

10 июня, 22:56

Игрок "МанСити" признался, что связывает его с Владой

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры

В сети шокированы новым выходом Ани Лорак на красную дорожку

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

В Днепре мужчина расстрелял соседку

США тайно вложили в российскую экономику миллиарды долларов

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:02

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

23 июня, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа

23 июня, 12:52

Потенциальный соперник Усика воспользовался денежной массой, чтобы искупить вину перед своей мамой

"Вы – оккупанты!": футболисты грузинских команд показали свое отношение к России

23 июня, 12:36

Игроки клубов Тбилиси и Кутаиси вышли на матчи в форме с антироссийскими надписями

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

23 июня, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь