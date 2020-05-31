"С людьми даже не могут попрощаться": Месси излил всю свою боль по поводу коронавируса

По мнению аргентинского нападающего "Барселоны", после этой пандемии мир уже никогда не будет прежним

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился своими мыслями по поводу того, как пандемия коронавируса изменит футбол и весь мир. Ранее мы писали, что из-за коронавируса в 2020 году планета останется без лучшего футболиста мира.

"Большинство из нас не представляет, каким будет мир после случившегося. Кроме того что ситуация застала нас врасплох, у многих наступили тяжелые времена, потому что это повлияло в какой-то мере на каждого. Люди теряют родственников, друзей и даже не могут с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол, как и вся жизнь, никогда не будет прежним", – приводит слова Месси издание El Pais.

Лионель Месси / Фото: Instagram

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Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, запланированного на июнь. "Барселона", в 27 матчах набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры.

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