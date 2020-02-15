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"С миллиардом не подходите", – владельцы "Манчестер Юнайтед" установили цену на клуб

15 февраля, 11:38

Американские владельцы английского гранда хотят его выгодно перепродать

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед"

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Американские владельцы футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" оценили один из своих активов в деньгах. Напомним, английский гранд принадлежит семейству Глейзеров. По утверждениям журналистов Daily Mail, хозяева установили шокирующий ценник на "МЮ". К слову, недавно главный тренер "МЮ" Сульшер обматерил Лингарда во время дерби с "МанСити".

Глейзеры приобрели "Манчестер Юнайтед" 15 лет назад – еще в 2005 году. Тогда они заплатили за клуб "всего" 790 миллионов фунтов. Сейчас же американские владельцы установили цену в 2,4 миллиарда фунтов! То есть, семья Глейзеров готова к предложениям потенциальных покупателей. Правда, по оценкам финансистов, лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку такого клуба.

Читайте, как "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги. Правда, в финал по сумме двух матчей прошли "горожане".

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Кроме того, потенциальному покупателю "МЮ" придется столкнуться с необходимостью реконструкции стадиона "Олд Траффорд". Стоимость работ оценивается в 200 млн фунтов.

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Источник: ua.tribuna.com

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