"С миллиардом не подходите", – владельцы "Манчестер Юнайтед" установили цену на клуб

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Американские владельцы футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" оценили один из своих активов в деньгах. Напомним, английский гранд принадлежит семейству Глейзеров. По утверждениям журналистов Daily Mail, хозяева установили шокирующий ценник на "МЮ". К слову, недавно главный тренер "МЮ" Сульшер обматерил Лингарда во время дерби с "МанСити".

Глейзеры приобрели "Манчестер Юнайтед" 15 лет назад – еще в 2005 году. Тогда они заплатили за клуб "всего" 790 миллионов фунтов. Сейчас же американские владельцы установили цену в 2,4 миллиарда фунтов! То есть, семья Глейзеров готова к предложениям потенциальных покупателей. Правда, по оценкам финансистов, лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку такого клуба.

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Кроме того, потенциальному покупателю "МЮ" придется столкнуться с необходимостью реконструкции стадиона "Олд Траффорд". Стоимость работ оценивается в 200 млн фунтов.

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