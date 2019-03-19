С ним мы не побеждали даже Молдову: назван рефери на матч с Португалией

Французский юрист Клеман Тюрпен будет судить отборочный поединок Евро-2020

Тюрпан просматривает видеоповтор в матче ЛЧ "МанСити" - "Шальке". Фото: AFP

С ним мы не побеждали даже Молдову: назван рефери на матч с Португалией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0db/ad3/5c90dbad3f646.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0db/ad3/5c90dbad3f646.jpg 2019-03-19T14:08:00+02:00 Футбол Французский юрист Клеман Тюрпен будет судить отборочный поединок Евро-2020

В пятницу, 22 марта, состоится первый матч отборочного цикла Евро-2020. Сборная Украины в гостях встретится с Португалией. УЕФА назвал судейскую бригаду на игру.

На поединке будут работать рефери из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. Привлекается к матчам французской Лиги 1 с 2008 года, арбитр ФИФА – с 2010-го. Работал на матчах финальных турниров ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. По гражданской профессии – юрист.

Ранее Тюрпен уже дважды судил матчи сборной Украины: в отборе на ЧМ-2014 с Молдовой (0:0) и в отборе на ЧМ-2018 с Исландией (1:1).

Трижды пересекался Клеман и с киевским "Динамо" на европейской арене. Прошлым летом обслуживал квалификацию Лиги чемпионов, голландский "Аякс" тогда обыграл "Динамо" – 3:1. На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 "бело-синие" на выезде обыграли швейцарский "Тун" (2:0), Тюрпен удалил динамовца Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте. А в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездное поражение "Динамо" от португальской "Бенфики" (0:1).

Напомним, вчера бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил гражданство Украины, после чего главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в сборную Украины.

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